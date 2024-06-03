Свежие трейлеры Genshin Impact знакомят с геймплейными возможностями Клориды и Сетоса из будущего патча

Разработчики из студии miHoYo подготовили сразу несколько трейлеров в преддверии скорого выхода нового обновления для Genshin Impact. Бесплатная экшен-игра через несколько дней получит патч под номером 4.7, главным нововведением которого станут дополнительные играбельные персонажи. Игроки смогут добавить в свой отряд обаятельную фехтовальщицу Клориду и опытного лучника Сетоса, каждый из которых получил персональный трейлер.

Опубликованные ролики посвящены главным особенностям игрового процесса за каждого из новых персонажей в обновлении 4.7 для Genshin Impact. Клорида в бою активно использует свои умения фехтования одноручным мечом и полагается на элемент Электро для усиления своих атак. Героиня особо сильна на ближней дистанции, а в дальнем бою ей помогает сохранить свою мощь мушкет, который она может использовать для создания комбинированной атаки.

Сетос — это четырехзвездочный персонаж, который в бою полагается на дальний бой. В качестве оружия он использует лук, а его основным элементом выступает стихия Электро. Персонаж с помощью пассивного навыка быстро восстанавливает энергию благодаря реакции стихий. Его набор активных навыков включает электро урон по области и увеличение скорости атаки.

Клорида и Сетос появятся в Genshin Impact после выхода обновления 4.7, запуск которого состоится 5 июня на ПК, консолях и мобильных платформах.