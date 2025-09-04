Свежий тизер Genshin Impact знакомит с новой героиней Лаумой

HoYoverse опубликовала новый ролик серии «Истории персонажей» для Genshin Impact, посвятив его Лауме — свежему Дендро-персонажу. Её дебют состоится уже 10 сентября, вместе с первой половиной обновления 6.0 «Луна I — Песня полой луны: Вступление».

В тизере Лаума представлена как таинственная и решительная героиня, а её образ сопровождают строки о «ложной надежде» и «стреле света, пронзающей холод ночи». Атмосфера ролика подчёркивает её ключевую роль в новой главе.

Главным событием версии 6.0 станет регион Нод-Край, навеянный русской культурой, а также новые персонажи, развитие истории Архонтов и расширение игрового мира.

Однако вместе с обновлением игроков ждёт и печальная новость: 10 сентября начнётся постепенное прекращение поддержки Genshin Impact на PlayStation 4.