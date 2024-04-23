Свежий трейлер Арлекино и анонс новых персонажей для Genshin Impact

Обычно разработчики из студии miHoYo проводят специальные прямые трансляции, где делятся порцией будущего контента для Genshin Impact. В этот раз авторы смогли обойтись без каких-либо стримов, порадовав фанатов новостями о новых персонажах. Вместе с анонсом дополнительных героев был также выпущен эффектный трейлер для Арлекино, которая пополнит список играбельных персонажей в обновлении 4.6.

Свежий ролик посвящён непростой судьбе Арлекино, а также её мощным способностям. Героиня использует в бою элемент Пиро, наделяя свои атаки уникальной необузданной силой бездны. В добавок к этому разработчики объявили, что следующими в Genshin Impact станут играбельными Клоринда, Сиджвин и Сетос.

Клоринда уже давно знакомый персонаж для игроков, но после обновления 4.7 ей можно будет управлять и взять в свой отряд. Вместе с ней следующий апдейт позволит использовать в бою героиню легендарного уровня редкости Сиджвин, обладающей гидро стихией. Сетос относится к персонажам 4-го уровня редкости и владеет элементом электро, а в бою использует лук.