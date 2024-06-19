Свежий трейлер Genshin Impact посвящён очаровательной медсестричке Сиджвин

В начале этого месяца популярная гача-игра Genshin Impact была обновлена до версии 4.7. В игру добавили новых играбельных персонажей, продолжение основной истории и новые ивенты. Но контент патча не ограничивается этим: вскоре в игру добавят ещё больше персонажей. Скоро игроки смогут добавить в свой отряд милую медсестру Сиджвин, которая сегодня получила сюжетный трейлер.
В ролике героиня раскрывает свою личную историю происхождения и рассказывает о сложностях работы медсестрой в Фонтейне. Она использует стихию Гидро и выступает в качестве персонажа поддержки, восстанавливая здоровье товарищам по команде. В её арсенале есть и атакующие навыки, наносящие гидроурон по области.
Сиджвин появится в Genshin Impact во второй половине патча 4.7, когда обновят баннеры персонажей. Её релиз запланирован на 25 июня вместе с рераном Фурины. Напомним, что ранее стало известно о введении функции улучшенной производительности для собственных ПК.
Это та которая в тюряке получеловек полу мелюзина?
Да // Фёдор Раскольников
Она полноценная мелюзина. У каждой мелюзины свой особый дар, у Сигвайн это человеческая внешность
Ну или кто то отодрал из людей ее мамку)
Вот только у мелюзин нет матери.
Ну нёвелет их 500 лет как не делает, но новые появляются, да и это была шутка
больше лоли Богу лоли!