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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 577 оценок

Свежий трейлер Genshin Impact посвящён очаровательной медсестричке Сиджвин

Gutsz
Новости

В начале этого месяца популярная гача-игра Genshin Impact была обновлена до версии 4.7. В игру добавили новых играбельных персонажей, продолжение основной истории и новые ивенты. Но контент патча не ограничивается этим: вскоре в игру добавят ещё больше персонажей. Скоро игроки смогут добавить в свой отряд милую медсестру Сиджвин, которая сегодня получила сюжетный трейлер.

В ролике героиня раскрывает свою личную историю происхождения и рассказывает о сложностях работы медсестрой в Фонтейне. Она использует стихию Гидро и выступает в качестве персонажа поддержки, восстанавливая здоровье товарищам по команде. В её арсенале есть и атакующие навыки, наносящие гидроурон по области.

Сиджвин появится в Genshin Impact во второй половине патча 4.7, когда обновят баннеры персонажей. Её релиз запланирован на 25 июня вместе с рераном Фурины. Напомним, что ранее стало известно о введении функции улучшенной производительности для собственных ПК.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
-zotik-

Это та которая в тюряке получеловек полу мелюзина?

-1
Пользователь ВКонтакте

Да // Фёдор Раскольников

0
ChromeDisaster

Она полноценная мелюзина. У каждой мелюзины свой особый дар, у Сигвайн это человеческая внешность

0
-zotik- ChromeDisaster

Ну или кто то отодрал из людей ее мамку)

-3
ChromeDisaster -zotik-

Вот только у мелюзин нет матери.

0
-zotik- ChromeDisaster

Ну нёвелет их 500 лет как не делает, но новые появляются, да и это была шутка

0
Димка2010

больше лоли Богу лоли!

-1