Свежий трейлер Genshin Impact посвящён очаровательной медсестричке Сиджвин

В начале этого месяца популярная гача-игра Genshin Impact была обновлена до версии 4.7. В игру добавили новых играбельных персонажей, продолжение основной истории и новые ивенты. Но контент патча не ограничивается этим: вскоре в игру добавят ещё больше персонажей. Скоро игроки смогут добавить в свой отряд милую медсестру Сиджвин, которая сегодня получила сюжетный трейлер.

В ролике героиня раскрывает свою личную историю происхождения и рассказывает о сложностях работы медсестрой в Фонтейне. Она использует стихию Гидро и выступает в качестве персонажа поддержки, восстанавливая здоровье товарищам по команде. В её арсенале есть и атакующие навыки, наносящие гидроурон по области.

Сиджвин появится в Genshin Impact во второй половине патча 4.7, когда обновят баннеры персонажей. Её релиз запланирован на 25 июня вместе с рераном Фурины. Напомним, что ранее стало известно о введении функции улучшенной производительности для собственных ПК.