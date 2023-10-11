Тизер Genshin Impact представляет нового играбельного персонажа - Ризли ©

Каталог разнообразных играбельных персонажей в Genshin Impact совсем скоро будет расширен еще одним очаровательным героем. На этот раз в приключения с игроками сможет отправиться настоящий герцог Кур-де-Фонтейна и могущественный Крио-каталист по имени Ризли. Разработчики из студии HoYoverse посвятили новому герою специальный тизер.

Тизер с японским дубляжом:

В коротком ролике авторы Genshin Impact показали предысторию Ризли. Из-за своего статуса герцога он обладает элегантными манерами и не лишен сочувствия, однако его должность заставляет его быть суровым. Ризли служит начальником крепости на морском дне, куда привозят всех преступников из Фонтейна. Он крайне серьезно относится к своей роли, а поэтому всегда выглядит собранным и готовым к бою. В его арсенале есть несколько мощных Крио-способностей, которые заставят успокоиться даже самых буйных заключенных.

Ризли появится в Genshin Impact во второй половине патча 4.1. Его можно будет получить с персональной молитвы, которая будет запущена 18 октября.