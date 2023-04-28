Трейлер Genshin Impact демонстрирует нового персонажа Кавеха в действии ©

Сегодня разработчик Genshin Impact компания HoYoverse выпустила новый трейлер для нового персонажа, который скоро дебютирует через гачу игры. На этот раз мы познакомимся с Кавехом, 4-звездочным персонажем, который дебютирует 2 мая.

Кавех озвучен на английском языке Беном Балмаседой, а его японский голос - популярный Юма Учида, который играет Клайва Росфилда в молодые годы в Final Fantasy 16, Г'раха Тиа в Final Fantasy 14, Рока Говарда в последних играх The King of Fighters и многие другие роли.

Вы можете ознакомиться с обоими вариантами озвучки ниже

Если вам интересно, вот краткая информация о Кавехе.

Создание чертежей, моделирование, совершенствование проектов... Это самая изнурительная работа для ума и духа архитектора. Но именно в этом Кавех находит редкие часы покоя, забывая обо всех невзгодах.

Если вы еще не знакомы с игрой Genshin Impact, то в настоящее время она доступна для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS и Android. Версия для Nintendo Switch была анонсирована уже давно, но HoYoverse ушла от ответа на этот вопрос и с тех пор ничего не говорила, несмотря на неоднократные подтверждения того, что игра не отменена.