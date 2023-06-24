Трейлер Genshin Impact демонстрирует новые облики для Кэйа и Кли ©

В предстоящем обновлении 3.8 для Genshin Impact не будет новых персонажей, но игроки, по крайней мере, получат новые облики для Кэйа и Кли.

Именно этому и посвящен сегодняшний трейлер, в котором хорошо видны новые костюмы и показано, как они смотрятся на соответствующих персонажах. Костюм Каеи называется Sailwind Shadow, и его можно получить, просто сыграв в событие Secret Summer Paradise. Наряд Кли называется "Цветущий звездный свет".

Стоит занавесу подняться, как все взгляды устремляются на сцену, даже если на ней ещё не появились актёры. Почему бы не расслабиться, позволив бесстрашной невинности, страсти взять верх, и не насладиться удивительным представлением?

Если вы еще не знакомы с игрой Genshin Impact, в настоящее время она доступна для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS и Android.

Версия для Nintendo Switch была анонсирована уже давно, но HoYoverse ушла от ответа на этот вопрос и с тех пор ничего не говорила, несмотря на неоднократные подтверждения того, что игра не отменена. Нам придется подождать и посмотреть, станет ли 2023 год наконец годом Genshin на консоли Nintendo.