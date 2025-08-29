ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 973 оценки

Трейлер, подробности масштабного обновления "Луна I" и новые промокоды для Genshin Impact

butcher69 butcher69

Разработчики Genshin Impact анонсировали обновление «Луна I», которое выйдет 10 сентября и откроет игрокам новый регион — Нод-Край. Этот загадочный край под лунным светом станет ареной напряжённого противостояния между разными фракциями. В обновлении появятся три новых персонажа: Лаума, Флинс и Айно, а также уникальные механики, связанные с лунной силой региона.

Обновление «Луна I» является первой частью серии версий «Песня полой луны», которая будет постепенно знакомить игроков с тайнами Нод-Края в течение года. Игрокам предстоит исследовать три острова, участвовать в сражениях между фракциями и осваивать древнюю силу Луны — куувяки. Эта энергия пронизывает ландшафт, растения и механизмы региона, позволяя превращаться в уникальные формы жизни — куухенки, способные парить в тумане и перемещаться по труднодоступным тропам. Куувяки также активно используются в бою, открывая новые стратегические возможности и позволяя вызывать необычные Лунные реакции.

+ ещё 13 картинок

Новые персонажи предлагают уникальные возможности. Лаума, пятизвёздочный катализатор, активирует реакцию «Лунная бутонизация», создавая Зелёную росу, усиливающую урон от всех связанных реакций. Она также может принимать форму получеловека-полуоленя для быстрого передвижения. Флинс, владеющий древковым оружием и стихией Электро, атакует мощными ударами Лунного заряда и получает подсказки от Дикой Охоты во время исследования. Айно, четырёхзвёздочный персонаж стихии Гидро с двуручным мечом, добавляет интерактивность через мастерскую и уникальную боевую машину Железный утёнок, а игроки могут пригласить её в команду, выполняя новое задание Архонтов.

Обновление вводит «место встречи», где можно глубже погрузиться в повседневную жизнь новых друзей, слушать легенды Лаумы, посещать мастерскую Айно и узнавать истории Флинса. Игровой процесс дополнен новыми оптимизациями, ускоренным получением опыта и удобными настройками отрядов. Новый предмет Блуждающая Удача позволит повысить любого персонажа до уровня 100. В честь пятой годовщины игры игроки получат щедрые награды: возможность бесплатно пригласить пятизвёздочного героя, 10 Переплетающихся судеб, 1600 Камней Истока и два тематических инструмента Нод-Края.

Кроме того, в игре появится долгожданная система UGC «Астральный предел», которая позволит создавать собственные уровни и проходить творения других игроков с помощью редактора Miliastra Sandbox. Новая система откроет возможности для симуляторов, командных игр, испытаний на выживание и многого другого, начиная с версии Луна II.

Компания также выпустила временные промокоды, который можно активировать до вечера завтрашнего дня, 30 августа.

  • LunaI0910 - Камни Истока ×100 + волшебная руда усиления ×10
  • LaumaNodKraiFlins - Камни Истока ×100 + опыт героя ×5
  • HiFiveTraveler - Камни Истока ×100 + мора ×50 000
4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Summor Ner

Шёл 6 год генша и до сих пор... СЛЫШИШЬ, КАРЛ... ДО СИХ ПОР НЕТ БЕСПЛАТНОЙ ИВЕНТОВОЙ ЛЕГИ. Про кнопку скипа я вообще молчу.😂

5
-zotik-

Ивентовая бесплатная? Не жирная ли хотелка? Ну помню там давали пару раз лег у из списка где чича и дилюк и один раз элой из хорайзена, не помню скольки звездочная так как не игрпл когда ее давали

2
Hog2012

У кого-то проблемы со зрением.

В честь пятой годовщины игры игроки получат щедрые награды: возможность бесплатно пригласить пятизвёздочного героя

И в течение патча будет ивент на получение ещё одного 5* перса (на выбор, в том числе и ивентовых).

ПС: Элой была первым 5* ивентовым персом.

2
Kypощyп Hog2012

1. Бесплатно пятизвёздночного можно получить только перса из стандартного баннера, но не ивентового.

2. А у кого-то проблемы со зрением, для ивентовых можно получить только сигну, учитывая, что персонаж уже есть у тебя на аккаунте. Если персонажа нет, cocёшь писос и берёшь сигну на того, кто у тебя имеется.

1