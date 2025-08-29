Трейлер, подробности масштабного обновления "Луна I" и новые промокоды для Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact анонсировали обновление «Луна I», которое выйдет 10 сентября и откроет игрокам новый регион — Нод-Край. Этот загадочный край под лунным светом станет ареной напряжённого противостояния между разными фракциями. В обновлении появятся три новых персонажа: Лаума, Флинс и Айно, а также уникальные механики, связанные с лунной силой региона.
Обновление «Луна I» является первой частью серии версий «Песня полой луны», которая будет постепенно знакомить игроков с тайнами Нод-Края в течение года. Игрокам предстоит исследовать три острова, участвовать в сражениях между фракциями и осваивать древнюю силу Луны — куувяки. Эта энергия пронизывает ландшафт, растения и механизмы региона, позволяя превращаться в уникальные формы жизни — куухенки, способные парить в тумане и перемещаться по труднодоступным тропам. Куувяки также активно используются в бою, открывая новые стратегические возможности и позволяя вызывать необычные Лунные реакции.
Новые персонажи предлагают уникальные возможности. Лаума, пятизвёздочный катализатор, активирует реакцию «Лунная бутонизация», создавая Зелёную росу, усиливающую урон от всех связанных реакций. Она также может принимать форму получеловека-полуоленя для быстрого передвижения. Флинс, владеющий древковым оружием и стихией Электро, атакует мощными ударами Лунного заряда и получает подсказки от Дикой Охоты во время исследования. Айно, четырёхзвёздочный персонаж стихии Гидро с двуручным мечом, добавляет интерактивность через мастерскую и уникальную боевую машину Железный утёнок, а игроки могут пригласить её в команду, выполняя новое задание Архонтов.
Обновление вводит «место встречи», где можно глубже погрузиться в повседневную жизнь новых друзей, слушать легенды Лаумы, посещать мастерскую Айно и узнавать истории Флинса. Игровой процесс дополнен новыми оптимизациями, ускоренным получением опыта и удобными настройками отрядов. Новый предмет Блуждающая Удача позволит повысить любого персонажа до уровня 100. В честь пятой годовщины игры игроки получат щедрые награды: возможность бесплатно пригласить пятизвёздочного героя, 10 Переплетающихся судеб, 1600 Камней Истока и два тематических инструмента Нод-Края.
Кроме того, в игре появится долгожданная система UGC «Астральный предел», которая позволит создавать собственные уровни и проходить творения других игроков с помощью редактора Miliastra Sandbox. Новая система откроет возможности для симуляторов, командных игр, испытаний на выживание и многого другого, начиная с версии Луна II.
Компания также выпустила временные промокоды, который можно активировать до вечера завтрашнего дня, 30 августа.
- LunaI0910 - Камни Истока ×100 + волшебная руда усиления ×10
- LaumaNodKraiFlins - Камни Истока ×100 + опыт героя ×5
- HiFiveTraveler - Камни Истока ×100 + мора ×50 000
Шёл 6 год генша и до сих пор... СЛЫШИШЬ, КАРЛ... ДО СИХ ПОР НЕТ БЕСПЛАТНОЙ ИВЕНТОВОЙ ЛЕГИ. Про кнопку скипа я вообще молчу.😂
Ивентовая бесплатная? Не жирная ли хотелка? Ну помню там давали пару раз лег у из списка где чича и дилюк и один раз элой из хорайзена, не помню скольки звездочная так как не игрпл когда ее давали
У кого-то проблемы со зрением.
И в течение патча будет ивент на получение ещё одного 5* перса (на выбор, в том числе и ивентовых).
ПС: Элой была первым 5* ивентовым персом.
1. Бесплатно пятизвёздночного можно получить только перса из стандартного баннера, но не ивентового.
2. А у кого-то проблемы со зрением, для ивентовых можно получить только сигну, учитывая, что персонаж уже есть у тебя на аккаунте. Если персонажа нет, cocёшь писос и берёшь сигну на того, кто у тебя имеется.