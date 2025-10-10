Трейлер, подробности масштабного обновления "Луна II" и новые промокоды для Genshin Impact

HoYoverse официально объявила, что Genshin Impact версии «Луна II» — «Песня полой луны: Реприза» выйдет 22 октября 2025 года. Это обновление станет одним из самых масштабных за последние годы, ведь оно добавит долгожданную систему пользовательского контента «Астральный предел», продолжит сюжет в регионе Нод-Край и представит нового 5★ персонажа — загадочную Нефер.

Главной особенностью обновления станет Астральный предел — постоянная UGC-платформа, где игроки смогут создавать собственные уровни, мини-игры и сценарии. От симуляторов и боевых арен до приключений и логических головоломок — здесь найдётся всё, что только можно вообразить. Сотни уникальных уровней, рейтинговые таблицы и достижения позволят игрокам проявить себя как исследователям, так и создателям.

Для воплощения своих идей HoYoverse представила Miliastra Sandbox — продвинутый инструмент редактирования, позволяющий работать с ландшафтами, предметами и даже механиками персонажей. Создатели смогут комбинировать элементы, настраивать логику взаимодействий и создавать целые игровые миры, а встроенные обучающие материалы и сообщество разработчиков помогут быстро освоить инструменты. Более того, самые удачные творения будут отмечены специальными наградами и программами поощрения.

Игроки смогут кастомизировать своих аватаров: менять причёски, черты лица, аксессуары и наряды, создавая уникальный стиль как в Тейвате, так и в Астральном пределе. За участие в событиях предусмотрены бонусы — эксклюзивные наряды, тематические карты и другие награды.

Не обойдётся и без продолжения основной истории. Новое задание Архонтов вновь сведёт игроков с опасным «Лунным мстителем» Рери, но теперь на их стороне выступят могучий Варка, Арлекино и даже Марионетка. В роли союзницы появится Нефер, глава Куратория тайн, которая поможет раскрыть истинные мотивы врага. Завершив сюжетную линию, игроки смогут получить 560 Камней Истока и доступ к новым побочным миссиям.

Нефер, новый 5★ персонаж с Дендро Катализатором, привнесёт в бой свежую механику — урон Лунной бутонизацией. Она способна усиливать свои атаки Зелёной росой и преобразовывать Дендро ядра в Семена лжи, что позволяет значительно увеличить урон. Помимо боевого потенциала, Нефер предлагает уникальные сюжетные возможности, раскрывая скрытые тайны жителей Тейвата.

В первой части обновления она появится вместе с Фуриной, а во второй — в компании Арлекино и Чжун Ли. Также игроков ждут сезонные события, щедрые награды и возможность пригласить Коллеи бесплатно.

Компания также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 13 октября