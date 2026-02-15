Трейлер, подробности масштабного обновления "Луна V" и новые промокоды для Genshin Impact

Компания HoYoverse объявила дату выхода обновления «Песня полой луны: Вариация — Возвращение ловца ветра». Патч «Луна V» станет доступен 25 февраля и предложит путешественникам эмоциональное возвращение в Мондштадт — место, где началась их история в Тейвате.

Главным событием обновления станет долгожданный дебют Варки — великого магистра Ордо Фавониус. Легендарный Рыцарь Бореалис впервые станет игровым 5★ Анемо-персонажем с двуручным мечом. Его уникальный стиль боя строится на использовании двух клинков и сочетании сразу нескольких стихий: один меч наносит Анемо-урон, второй способен адаптироваться под элементы союзников — Пиро, Гидро, Электро или Крио. Такая механика открывает новые тактические возможности и усиливает вариативность отрядов.

Сюжетное задание раскроет прошлое Варки и столкнёт его с новой угрозой, нависшей над Лупусом Бореалисом. За победу в особом испытании игроки смогут бесплатно получить альтернативный облик оружия для его мечей.

Обновление также вернёт знакомых персонажей в баннерах Молитвы и запустит масштабное событие «Эхо воспоминаний». Игрокам предложат исследовать изменённые локации, воссоединиться со старыми героями, пройти «Лётное испытание» и боевые челленджи с призрачными рыцарями. В награду можно получить катализатор «Иллюзорный дар: Звёздное знамение».

Дополнительно появятся мини-игры, обновлённые Истории путешествий и новая голосовая функция в Астральном пределе. «Луна V» обещает не только свежий контент, но и ностальгическое путешествие к истокам приключения.

Компания также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 16 февраля 07:00 мск.