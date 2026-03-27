Трейлер, подробности масштабного обновления "Луна VI. Песня полой луны" и новые промокоды для Genshin Impact

Компания HoYoverse объявила о выходе крупного обновления «Луна VI. Песня полой луны: Рондо — Предсказанная встреча» для Genshin Impact. Патч станет доступен уже 8 апреля и принесёт масштабное расширение региона Мондштадт.

Игроки смогут исследовать северные территории с цветочными полями и новым городом — Терновым портом. Однако главной загадкой обновления станет Храм пространства — парящая структура высоко над облаками, созданная таинственной Асмодей. Внутри храма игроков ждут необычные локации, вдохновлённые Ли Юэ и Сумеру, а также уникальная механика изменения пространства, открывающая скрытые пути и секреты.

В дикой местности появится новый опасный босс — Созерцатель: Падший страж, который станет серьёзным испытанием даже для опытных путешественников.

Ключевым нововведением станет персонаж Линнея — 5★ героиня из Снежной, использующая Гео и стрелковое оружие. Она усиливает реакцию «Лунный кристалл», способна лечить союзников и наносить мощный урон, а её спутница Луми дополнительно снижает сопротивление врагов.

Обновление также добавит новые баннеры, события и активности, включая торговую выставку с мини-играми и кооперативными испытаниями. Кроме того, улучшения получит Астральный предел — расширятся возможности редактирования и вместимость.

«Луна VI» обещает не только новый контент, но и свежий взгляд на мир Genshin Impact, открывая игрокам ещё больше тайн и возможностей для исследований.

Компания также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 30 марта 07:00 мск.