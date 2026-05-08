Трейлер, подробности масштабного обновления "Луна VII: Истина среди страниц Пураны" и новые промокоды для Genshin Impact

HoYoverse продолжает раскручивать сюжетную машину Genshin Impact, и новая версия «Луна VII: Истина среди страниц Пураны» выглядит как один из самых насыщенных апдейтов последних месяцев. Обновление выйдет 20 мая и, по ощущениям, снова поднимает планку масштабов — как минимум на уровне сюжетной драмы и количества новых персонажей.

Главный акцент сделан на возвращении в Сумеру, который после событий предыдущих арок снова оказывается на грани катастрофы. Нахида впадает в необъяснимый сон, регион погружается в хаос, а появление загадочного врага, подозрительно похожего на давно «побеждённого» Доктора, только усиливает ощущение, что история намеренно закручивается в более мрачную фазу. Это уже не просто локальные конфликты, а полноценное потрясение для целого региона — и, надо признать, сценарно это выглядит заметно плотнее, чем ранние главы игры.

Но, как это часто бывает в Genshin Impact, сюжет идёт рука об руку с новым набором персонажей. В центре внимания — Николь, первая игровая ведьма из Ведьминого шабаша. Её подают как мощного 5★ саппорта с Пиро-катализатором, способного усиливать отряд и при этом работать даже вне поля боя. По описанию она выглядит как типичный «универсальный бустер», который может легко войти в мету, если цифры не подведут.

Рядом с ней появляются Лоэн из Ордо Фавониус и Прюн — охотница на ведьм с Анемо-стихией. Лоэн, судя по механикам с ресурсами Ликования и Жажды победы, ориентирован на агрессивный стиль боя, что делает его интересным контрастом к более утилитарной Николь. Прюн же выглядит как более доступный 4★ персонаж с упором на реакции и мобильность.

Отдельно стоит отметить, что HoYoverse продолжает расширять не только боевую систему, но и «мета-контент» — новые события, мини-игры, улучшения интерфейса и даже дополнительные сюжетные хабы вроде Ведьминого сада. Это уже привычная стратегия: обновление продаёт не только персонажей, но и целый набор активностей вокруг них.

В итоге «Луна VII» выглядит как типичный, но уверенно сделанный шаг вперёд для игры: больше лора, больше персонажей, больше систем. И хотя формула давно знакома, масштаб и плотность контента всё ещё удерживают интерес — особенно у тех, кто следит за развитием Сумеру и линией Ведьминого шабаша.

Компания также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 11 мая 07:00 мск.