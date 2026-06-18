Трейлер, подробности масштабного обновления "Луна VIII" и новые промокоды для Genshin Impact

HoYoverse представила подробности версии «Луна VIII» для Genshin Impact, которая выйдет уже 1 июля под названием «Лето! Возвращение? Фонтиналия!». Обновление обещает стать одним из самых масштабных за последнее время: игроков ждёт возвращение Сандроне, новая постоянная локация за пределами Тейвата, свежая реакция стихий и крупное сюжетное продолжение, связанное с Предвестниками Фатуи.

Главной героиней обновления станет Сандроне — седьмой Предвестник Фатуи, которая ранее, как считалось, пожертвовала собой во время событий в Нод-Крае. Теперь персонаж возвращается в качестве нового пятизвёздочного Крио-героя, владеющего двуручным оружием. Вместе с её появлением разработчики намерены раскрыть обстоятельства загадочного воскрешения, что может стать одним из ключевых сюжетных событий последних обновлений.

Сандроне станет центральной фигурой новой боевой механики. В игре появится реакция Крио и Электро под названием «Звёздный проводник». При её активации создаётся особая область — Предел путеводной звезды, усиливающая соответствующие стихийные атаки, повышающая эффективность новой реакции и снижающая физическое сопротивление противников. Некоторые персонажи Крио и Электро также получат уникальные бонусы внутри этой зоны.

Боевой стиль Сандроне строится вокруг механического помощника Фажио, который автоматически атакует врагов и взаимодействует с новой реакцией. Разработчики явно делают ставку на формирование нового архетипа команд, ориентированных на взаимодействие Крио и Электро, что способно заметно повлиять на текущую игровую мету.

Однако главным событием обновления станет вовсе не новый персонаж, а возможность впервые отправиться на Луну. Морозная Луна станет новой постоянной областью исследования и фактически откроет ещё одну страницу истории вселенной Genshin Impact за пределами привычного Тейвата.

Игроков ждут совершенно новые пейзажи: загадочное Лунное море, космическая станция на орбите, древние руины и следы цивилизаций, связанных с историей драконов. Особое место займёт новая механика управления гравитацией и перемещения по поверхности Луны, которая должна заметно разнообразить исследование мира. Для удобства путешествий разработчики также внедрили многоуровневую карту, отображающую этажи и уровни локаций в реальном времени.

Параллельно с сюжетным контентом стартует постоянное событие «Фонтиналия», которое пройдёт в Фонтейне на борту корабля «Вингалет». В фестивале примут участие Шарлотта, Ситлали, Коломбина и сама Сандроне. За выполнение заданий игроки смогут бесплатно получить Шарлотту и новый костюм для неё, а также приобрести по скидке альтернативный наряд для Ситлали.

Версия «Луна VIII» выглядит как один из самых амбициозных шагов HoYoverse за последние годы. Если предыдущие обновления постепенно расширяли границы Тейвата, то теперь разработчики буквально выводят игроков за пределы мира, который служил центром истории с самого релиза Genshin Impact. Возвращение Сандроне и открытие Луны могут стать началом новой сюжетной эпохи для игры, которая спустя годы после запуска продолжает находить способы удивлять свою аудиторию.

Компания также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 22 июня 7:00 мск.