Трейлер, подробности обновления 5.2 и новые промокоды для Genshin Impact

20 ноября HoYoverse выпустит обновление 5.2 “Сплетение духа и пламени” для Genshin Impact, представив новое захватывающее содержание для игроков. Одним из ключевых нововведений станет открытие новых племен Натлана — кланов Цветочного Пера и Повелителей Ночного Ветра, вместе с их могущественными воинами и уникальными заврианами-спутниками. С их помощью игроки смогут не только перемещаться по воздуху, но и сражаться, что добавит ещё больше динамики.

С обновлением в игре появятся два новых персонажа. Часка из клана Цветочного Пера — пятизвездочный Анемо-персонаж со стрелковым оружием. Ее уникальное орудие позволяет атаковать с воздуха, а также смешивать стихийные снаряды с элементами Пиро, Гидро, Крио и Электро, что делает её мастером Рассеивания. Оророн из Повелителей Ночного Ветра — четырёхзвездочный персонаж Электро, отлично подходящий для Электро- и Гидро-команд, который может накапливать очки Ночного духа и использовать уникальные атаки с уроном Электро.

С обновлением добавятся заврианы-спутники предоставляющие игрокам воздушные способности и улучшенное зрение, что поможет находить скрытые тропы и сокровища. Также станет доступен древний город Очканатлан, расположенный на севере Натлана.

Главное событие обновления, “Свитки поиска духов Иктоми”, даст возможность игрокам присоединиться к Ситлали и Оророну в расследовании, связав их с историей племен, и получить новое эксклюзивное оружие “Бедствие Эшу”.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 9 ноября.