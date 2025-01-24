Трейлер, подробности обновления 5.4 и новые промокоды для Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact представили обновление 5.4 «Свет луны меж снов», которое выйдет 12 февраля. Главной темой станет Фестиваль цветов Микавы — старинное событие, символизирующее связь между людьми и екаями. Игроков ждут праздничные активности, встречи с персонажами и уникальные награды.

Во время фестиваля вы сможете участвовать в мини-играх, зарабатывать праздничные печати и обменивать их на подарки, включая новое древковое оружие «Тамаюратэй но оханаси». Также в сюжетное событие будет вовлечена Сегун Райдэн, которая займется расследованием таинственного кошмара.

Юмэмидзуки Мидзуки: новый пятизвездочный персонаж

Обновление принесет нового героя — Юмэмидзуки Мидзуки, Анемо-катализатора и преданного клинического психолога. В бою она использует уникальное состояние «Парящая по сновидениям», усиливающее Анемо-урон и реакции Рассеивания. Её взрыв стихии призывает баку, который создает особые закуски: они восстанавливают здоровье союзников с HP ниже 70% или наносят урон врагам при избытке здоровья.

Мидзуки дебютирует в первой половине баннера обновления 5.4 вместе с возвращением персонажа Сиджвин. Во второй половине баннера игроки смогут снова встретить Фурину и Ризли. После выхода версии 5.5 Мидзуки будет добавлена в стандартный пул персонажей.

Новые события и улучшения

Обновление также принесет множество активностей:

«Истории путешествий: Антология» — увлекательные задания, рассказывающие о жизни персонажей.

— увлекательные задания, рассказывающие о жизни персонажей. «Мастер монтажа» — создание рекламных роликов.

— создание рекламных роликов. «Ловля инвазивных видов» — рыбалка в соревновательном режиме.

— рыбалка в соревновательном режиме. «Мир закаленной доблести» — боевое испытание.

Для удобства игроков введены системные оптимизации. Путешественники смогут создавать планы развития персонажей с наглядным отображением нужных материалов. Улучшения получили фильтры персонажей и оружия, а в меню улучшения оружия добавлена кнопка «Добавить автоматически», что значительно ускоряет процесс.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который нужно активировать до 27 января.