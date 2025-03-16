Трейлер, подробности обновления 5.5 и новые промокоды для Genshin Impact

HoYoverse анонсировал обновление Genshin Impact 5.5 под названием «День возвращения огня», которое выйдет 26 марта. Игроки отправятся на юго-запад Натлана, где их ждут Удел Благодатных Земель, Великий вулкан Толлан и таинственный Священный город.

В версии 5.5 появятся два новых героя — Вареса (5★, Электро, Катализатор) и Иансан (4★, Электро, Древковое оружие). Вареса использует атаки в падении и усиливает элементальный урон, а Иансан поддерживает команду, повышая атаку союзников и восстанавливая их здоровье. Они дебютируют в первой части события, а во второй вернутся Шилонен и Венти.

Игроки также смогут перевоплотиться в татанказавра, нового завриана, способного разбивать валуны и перемещаться по воде.

Среди испытаний — Испытания расцвета, где предстоит спасти заболевшего завриана, а также мини-игра «Заврианчики ищут сокровища», в которой нужно помогать малышам-заврианам. Вулкан Толлан также скрывает нового босса — Статую лавового дракона.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который нужно активировать до 17 марта.

GI55Teteocan — Камни Истока (Примогемы) ×100 и Волшебная руда усиления ×10.

— Камни Истока (Примогемы) ×100 и Волшебная руда усиления ×10. GoGoVaresa0326 — Камни Истока ×100 и Опыт героя ×5.

— Камни Истока ×100 и Опыт героя ×5. CoachIansan0326 — Камни Истока ×100 и 50 тысяч моры.

Genshin Impact 5.5 выйдет на PS5, PS4, Xbox, ПК, Android и iOS.