Трейлер Сандроне раскрывает её прошлое: Genshin Impact показала историю создания Фаджио и связь с Пулонией

HoYoverse опубликовала новый сюжетный трейлер Genshin Impact, посвящённый Сандроне — одному из следующих игровых персонажей. Ролик не только знакомит игроков с героиней, но и раскрывает важные детали её прошлого, связанные с Фонтейном и знаменитым изобретателем Аленом Гильотеном.

В центре истории оказывается создание Фаджио — механической горничной, предназначенной стать заменой Пулонии. Трейлер показывает первые моменты существования Сандроне, её неуверенные шаги после «рождения», а также процесс, в котором Ален Гильотен буквально вдохнул жизнь в созданный механизм.

Видео сопровождается философскими размышлениями о природе объективных фактов и человеческого восприятия. По словам рассказчика, люди способны фиксировать не только принципы, данные и гипотезы, но и эмоции — радость, печаль, сострадание и любовь. Эти идеи становятся центральной темой ролика и подчёркивают связь между технологиями и человечностью, которая проходит через историю Сандроне.

Публикация трейлера продолжает подготовку к дебюту героини в Genshin Impact. Вместо демонстрации боевых способностей HoYoverse вновь делает ставку на повествование и раскрытие характера персонажа, позволяя игрокам лучше понять её происхождение и место в истории мира Тейвата ещё до официального появления в игре.