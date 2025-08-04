Три года в Ли Юэ: фанат Genshin Impact воссоздал город на Unreal Engine 5

Любовь к Genshin Impact вдохновила художника под ником Kubiarts_3D на создание впечатляющего фанатского проекта. Потратив три года, он детально воссоздал культовую гавань Ли Юэ — одну из самых узнаваемых локаций в игре — с нуля на движке Unreal Engine 5.

Идея родилась во время прохождения Genshin Impact, когда Kubiarts по-настоящему восхитился эстетикой и архитектурой Ли Юэ. Вдохновлённый визуальной красотой города, он решил не просто повторить его, а использовать проект как вызов для роста собственных навыков.

Художник самостоятельно изучил работу со множеством профессиональных инструментов: от генерации растительности в SpeedTree до процедурного моделирования в Houdini FX. Он создал улучшенные текстуры древесины, проработал каждый камень и куст, и в итоге построил масштабную, живую сцену, позволяющую буквально «прогуляться» по виртуальной гавани.

Проект завершился интерактивной экскурсией, в которой любой желающий может оценить, насколько точно и бережно воссоздан любимый фанатами уголок Teyvat. Эта работа — яркий пример того, как увлечение может превратиться в настоящее цифровое искусство.