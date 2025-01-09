UGREEN объявила о коллаборации с Genshin Impact - фанатов ждут интересные гаджеты

На выставке CES 2025 компания UGREEN объявила о долгожданной коллаборации с игрой Genshin Impact. Совместная линейка продуктов, вдохновлённая персонажем Кинич, станет доступна уже в первой половине 2025 года.

Проект UGREEN × Genshin Impact объединит функциональность высокотехнологичных гаджетов с яркой эстетикой культовой игры. Новая серия обещает привлечь внимание как фанатов игры, так и любителей современных устройств. Подробности о линейке продуктов и их стоимости будут раскрыты ближе к запуску.

Помимо этой коллаборации, UGREEN продемонстрировала на выставке и свои технологические новинки. Главным событием стал дебют устройств NASync iDX6011 и iDX6011 Pro из новой линейки AI NAS. Эти модели, оснащённые большими языковыми моделями (LLMs) и построенные на процессорах Intel Core Ultra, открывают новые горизонты в обработке данных и взаимодействии с искусственным интеллектом. Их предшественники, NASync DXP, собрали более $6,6 млн на Kickstarter, став настоящим хитом. Также были показаны: зарядное устройство Nexode 500W и док-станция Revodok Max 2131 с интерфейсом Thunderbolt 5.

Новая коллаборация станет не только шагом вперёд для UGREEN, но и подарит поклонникам Genshin Impact уникальный способ соединить увлечение игрой с использованием стильных и инновационных аксессуаров.