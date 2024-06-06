ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 568 оценок

В будущем обновлении Genshin Impact может появиться специальный режим для слабых ПК

Gutsz
Новости

На последнем стриме разработчики из студии miHoYo раскрыли первые подробности масштабного обновления для Genshin Impact под номером 5.0. Этот апдейт призван не только открыть новую главу в общей истории проекта, но и впервые затронуть визуальную составляющую. Игра вышла в 2020 году и с тех пор не получала обновлений по графике, но патч 5.0 авторы собираются значительно улучшить её. К сожалению, это не минует изменений в производительности Genshin Impact и системных требованиях на ПК, однако разработчики не собираются отказываться от игроков на слабых "железках".

Чтобы уменьшить возможные негативные последствия улучшения графики, в Genshin Impact будет добавлен специальный режим для повышения совместимости. Об этом сообщили ряд геймеров из закрытой бета-версии клиента игры. По их словам, в этом режиме игра будет оптимизирована под слабые "железки" и будет требовать меньше мощности от ПК. В этой версии игры все параметры графики будут снижены, а производительность оптимизирована для слабых систем игрока.

Выход обновления 5.0 для Genshin Impact ожидается в конце этого лета. До этого момента разработчики ещё успеют раскрыть больше подробностей о технической составляющей патча и его особенностях. Напомним, вчера только состоялся релиз обновления 4.7 с тремя новыми игровыми персонажами.

3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Дворф

дожили

0
Oscilograf
В будущем обновлении Genshin Impact может появиться специальный режим для слабых ПК

Не зря я все эти годы хранил Пентим 166 ММХ с Вуду 1 и 32мб оперативки! вот и пригодится.

0
Hartelose

Зачем? На Спектре надо запускать.

0
NatanieLzZ
Игра вышла в 2020 году и с тех пор не получала обновлений по графике

Вообще-то получала. С выходом 4.0 завезли глобальное освещение, чуть позже и улучшение качества моделек, стали гораздо менее угловатыми. В 3.0 завезли fsr

0