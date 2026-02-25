В Genshin Impact на PlayStation 4 отключили внутриигровые покупки перед полным закрытием серверов

Компания HoYoverse сообщила о прекращении продаж внутриигровых предметов в версии ролевой игры с открытым миром Genshin Impact для консолей PlayStation 4. Это изменение вступило в силу 25 февраля вместе с выходом обновления Luna V. Данная версия игры станет финальной для консоли прошлого поколения от Sony.

Разработчики объяснили свое решение ограничениями производительности устройства и лимитами на размер приложений платформы. Из-за этого процесс завершения поддержки разделили на 3 этапа.

На 1 этапе, который состоялся 10 сентября 2025 года с выходом версии Luna I, игру удалили из цифрового магазина PlayStation Store, сделав невозможным скачивание для новых пользователей.

Текущий 2 этап начался 25 февраля в 7 часов утра. В игре полностью отключили магазин, поэтому пользователи PlayStation 4 больше не могут приобретать премиальную валюту и другие товары.

Заключительный 3 этап запланирован на 8 апреля. В 7 часов утра сервера для PlayStation 4 будут закрыты, а зайти в игру с этой консоли станет невозможно.

Студия уточняет, что данные изменения никак не затронут версию Genshin Impact для PlayStation 5. Игрокам на PlayStation 4 настоятельно рекомендуется перенести свой прогресс на другие платформы, среди которых PlayStation 5, ПК, мобильные устройства, а также Xbox Series X и Series S.