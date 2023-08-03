В Genshin Impact появится многослойная карта

Компания HoYoVerse обрадовала игроков, выпустив информацию о разработке многоуровневой карты. Благодаря ей пользователи смогут удобнее рассматривать подземные и надземные области. Некоторые игроки считают, что это обновление подтверждает необычное расположение нового региона — Фонтейна. На данный момент скриншотов или видео новой карты нет. Презентация обновления 4.0 с новой картой пройдет 4 августа.

По информации инсайдеров Фонтейн будет состоять из трех уровней: наземной части, подземной и подводной с новой механикой дайвинга.