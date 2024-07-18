В Genshin Impact раздадут 1600 Камней истока за исправление специфического бага Невиллета

Исправление ошибки в поведении Невиллета, примененное в патче 4.8 Genshin Impact, было отменено. Разработчики сообщили, что после обновления игроки посчитали заряженную атаку персонажа менее удобной.

В качестве компенсации всем игрокам будет выдано 1600 Камней истока. Это щедрая награда, обычно за исправление ошибок выдают около 100 примогемов.

Некоторые фанаты предполагают, что щедрость разработчиков вызвана угрозами со стороны китайских игроков. Якобы они планировали подать в суд на компанию miHoYo, если исправление не будет отменено. MiHoYo не комментирует эти слухи.

Время выплаты компенсации будет объявлено позже. В будущем разработчики пообещали быть более осторожными при исправлении ошибок, связанных с персонажами.