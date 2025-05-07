В Genshin Impact вводят проверку возраста - есть риск потерять аккаунты

Компания HoYoverse объявила о важном изменении в Genshin Impact. С 20 мая до 18 июля 2025 года игроки должны будут подтвердить свой возраст. В противном случае аккаунты заблокируют, а списки друзей и игровые чаты удалят. А если к 20 июля 2026 года пользователи все еще не пройдут проверку, их личные данные будут потеряны навсегда. Пока что нововведение будет действовать только на территории США.

По словам компании Cognosphere, издающей Genshin Impact, если при проверке выяснится, что игрок моложе определенного порога (вероятно, в 16 лет), ему понадобится согласие родителей или опекунов, что вновь получить доступ к платформе HoYoLAB и самой игре. Разработчики ввели новую функцию родительского контроля — Parental Control Portal.

Подобные изменения в Genshin Impact — реакция Cognosphere на обвинения со стороны Федеральной торговой комиссии США в январе 2025 года. Тогда ведомство заподозрило создателей игры в нарушении закона о защите детской конфиденциальности. Чиновники усмотрели в политике компании рекламу лутбоксов для детей, которая скрывала реальные затраты и вводила в заблуждение всех игроков о вероятности получения предметов.