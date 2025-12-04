В Genshin Impact вышло обновление 6.2: доступны новые персонажи Дурин и Ягода

Компания HoYoverse выпустила обновление 6.2 (Луна III) для Genshin Impact.

У игроков появилась возможность получить двух новых эксклюзивных персонажей — Дурин (пятизвездочный, Пиро) и Ягода (четырехзвездочная, Анемо), вместе с ними также вышел очередной реран Анемо Архонта Венти (пятизвездочный, Анемо).

В оружейном баннере доступны их сигнатурные оружия — Атаме артис (пятизвездочный одноручный меч) и Хроники рассвета (пятизвездочный лук).

Баннеры будут доступны в игре до 23 декабря 2025 года. После обновления 6.2 Genshin Impact разработчики отправят вам на почту х600 примогемов в качестве компенсации за технические работы. Помимо новых персонажей, в Луна III появится новый резонанс, который связан с Шабашом ведьм и продолжится сюжетное задание Архонтов.