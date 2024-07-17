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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 588 оценок

В Genshin Impact вышло обновление с новой областью Симуланка

Simple Jack
Новости

HoYoverse (miHoYo) выпустила обновление 4.8 для Genshin Impact под названием «Лето! Драконы? Сказка!».

В обновлении появилась ограниченная по времени область Симуланка, новый персонаж — создательница парфюмерии Эмилия (Дендро, 5 звёзд), новое оружие — Элегия Люмидус (Древковое, 5 звёзд).

Также добавлены новые костюмы и задания. Введены временные задания мира и новый игровой процесс «Эхо фантазии».

Полный патчноут на русском языке по ссылке. В обновлении 5.0 в Genshin Impact появится новый пиро-регион Натлан с новыми персонажами.

Свежий мини-альбом «Мелодия беззаботной гармонии»:

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