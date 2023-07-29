В Китае арестовали автора порнографических роликов с героями Genshin Impact

Китайского 3D-художника Shirakami_san задержали за создание эротических анимированных роликов. Он известен работами с персонажамииз Genshin Impact.
Сейчас автор находится под следствием. Его обвиняют не только в производстве порнографического контента, но и в получении прибыли с его продажи на иностранных веб-ресурсах. Доход художника составил ¥1,83 млн (≈ ₽23 млн). За нарушение закона ему грозит до трех лет лишения свободы. Однако при отягчающих обстоятельствах срок может увеличиться до десяти лет.
СМИ сообщили, что Shirakami_san признал вину. Он согласился работать со следствием.
В июле стало известно об аресте группировки, которая разрабатывала и распространяла читы для Genshin Impact. Создатели софта находятся под стражей.
За что арестовывать, собственно? Там же сам визуальный стиль склонен к порнографии.
Просто партии не отстегнули, вот и все.
Налоги не платил, скорее всего.
За неуплату налогов.
Ключевой момент похоже - получение бабла, а так всем было бы пофиг
Сурово. В этом вся суть Китая: цензура и тотальный контроль.
В Китае полно художников, рисующих прон арты на игры, та же Sakimichan, например. И никто их, чсх, не прессует. Думаю, тут дело не в проне, а в налогах.
Уже дрочить малолеткам запрещают ,фанатики
В наказание с ним сделают всё то, что он там нарисовал :)
Посмотрел его художество и видимо его арестовали чтоб взять автограф
Или взять автограф
Ну почему у нас всяких малолетних дегенераток не штрафуют за подобное.