В Китае арестовали автора порнографических роликов с героями Genshin Impact

Китайского 3D-художника Shirakami_san задержали за создание эротических анимированных роликов. Он известен работами с персонажамииз Genshin Impact.

Сейчас автор находится под следствием. Его обвиняют не только в производстве порнографического контента, но и в получении прибыли с его продажи на иностранных веб-ресурсах. Доход художника составил ¥1,83 млн (≈ ₽23 млн). За нарушение закона ему грозит до трех лет лишения свободы. Однако при отягчающих обстоятельствах срок может увеличиться до десяти лет.

СМИ сообщили, что Shirakami_san признал вину. Он согласился работать со следствием.

В июле стало известно об аресте группировки, которая разрабатывала и распространяла читы для Genshin Impact. Создатели софта находятся под стражей.