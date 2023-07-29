на главную
об игре
Genshin Impact 28.09.2020
7.3 1 199 оценок

В Китае арестовали автора порнографических роликов с героями Genshin Impact

Simple Jack
Новости

Китайского 3D-художника Shirakami_san задержали за создание эротических анимированных роликов. Он известен работами с персонажамииз Genshin Impact.

Сейчас автор находится под следствием. Его обвиняют не только в производстве порнографического контента, но и в получении прибыли с его продажи на иностранных веб-ресурсах. Доход художника составил ¥1,83 млн (≈ ₽23 млн). За нарушение закона ему грозит до трех лет лишения свободы. Однако при отягчающих обстоятельствах срок может увеличиться до десяти лет.

СМИ сообщили, что Shirakami_san признал вину. Он согласился работать со следствием.

В июле стало известно об аресте группировки, которая разрабатывала и распространяла читы для Genshin Impact. Создатели софта находятся под стражей.

Источник  
-1
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
warp 37

За что арестовывать, собственно? Там же сам визуальный стиль склонен к порнографии.

1
Aellie

Просто партии не отстегнули, вот и все.

1
0ncnjqybr

Налоги не платил, скорее всего.

0
Garrus_91

За неуплату налогов.

0
Sorsh

Ключевой момент похоже - получение бабла, а так всем было бы пофиг

1
Олег Дудин

Сурово. В этом вся суть Китая: цензура и тотальный контроль.

1
0ncnjqybr

В Китае полно художников, рисующих прон арты на игры, та же Sakimichan, например. И никто их, чсх, не прессует. Думаю, тут дело не в проне, а в налогах.

-1
M1KERUS

Уже дрочить малолеткам запрещают ,фанатики

-1
Oscilograf

В наказание с ним сделают всё то, что он там нарисовал :)

-2
Kitocun

Посмотрел его художество и видимо его арестовали чтоб взять автограф

-4
Главный инженегр

Или взять автограф

1
RES48

Ну почему у нас всяких малолетних дегенераток не штрафуют за подобное.

-6