В Китае нашли и оштрафовали автора утечек Genshin Impact на 1.2 миллиона рублей

С ростом популярности Genshin Impact игра быстро обросла различными инсайдерами. Утечки стали буквально головной болью для разработчиков из студии miHoYo, поскольку планы разработчиков становились известны игрокам задолго до официальных анонсов. Им не раз приходилось оправдываться за изменения персонажей, локаций и другие нововведения, которые отличались от того, как их описывали авторы утечек. Сегодня разработчики впервые празднуют большую победу: им удалось найти одного из таких инсайдеров и наказать его по заслугам.

Как сообщается, уже длительное время студия miHoYo судилась с игроком по имени Чен. Он стал участником закрытого бета-тестирования Genshin Impact и подписал соглашение о неразглашении. Однако игрок нарушил подписанный контракт и опубликовал в открытый доступ видеозапись с демонстрацией нововведений в обновлении 4.0, которые на тот момент еще не были готовы.

Примечательно, что это первый подобный случай в Китае, и здесь разработчикам удалось доказать свою правоту в суде. На днях было вынесено финальное решение по этому делу, согласно которому автор утечки был признан полностью виновным. Судья счел, что публикация подобного ролика заведомо вводит пользователей в заблуждение и может нанести репутационный и финансовый ущерб студии. Кроме того, игрок нарушил подписанный договор о коммерческой тайне. Теперь автор утечки обязан выплатить компенсацию разработчикам Genshin Impact в размере 100 тысяч юаней, что примерно составляет 1.2 миллиона рублей. Игрок еще может обжаловать это решение, но это уже ощутимый результат для студии, которая борется с инсайдерами уже несколько лет.