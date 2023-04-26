Genshin Impact 28.09.2020
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В новом трейлере Genshin Impact раскрыли историю Бай Чжу и особенности его навыков

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Gutsz
Новости

Поклонники популярной игры Genshin Impact готовятся принимать новое пополнение в каталоге играбельных персонажей, куда очень скоро должен попасть Дендро персонаж поддержки Бай Чжу. Разработчики из HoYoverse наконец-то поделились описанием способностей нового героя и показали персональный трейлер с его историей.

Бай Чжу владелец хижины "Бубу" и самый таинственный врачеватель из Ли Юэ. Он полон тайн и загадок, но считается самым добрейшим человеком, который всегда придет на помощь нуждающимся. Его способности позволяют защищать отряд персонажа и оказывать лечение.

Элементальный навык Бай Чжу выпускает Летучего духа, который преследует врагов и наносит им Дендро урон, а также восстанавливает здоровье союзникам. Взрыв стихий героя создает Бесшовный щит, блокирующий часть входящего урона. Когда щит будет разрушен или его действие закончится, он взорвется, нанеся урон противникам и вылечив активного персонажа.

Бай Чжу появится в Genshin Impact во второй половине патча 3.6. Его релиз запланирован на 3 мая.

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