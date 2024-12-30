В новом трейлере можно ознакомиться с визуальным стилем навыков и способностями Мавуики

HoYoverse представила новый ролик, в котором подробно рассказывается о способностях Пиро Архонта Мавуика в популярной игре Genshin Impact.

Мавуика обладает уникальным элементальным навыком, который позволяет ему призывать огненное кольцо на поле боя. Это кольцо сопровождает других персонажей и наносит стихийный урон врагам, даже когда Пиро Архонт не находится в активном состоянии. Быстрое нажатие на кнопку навыка призывает огненное кольцо, которое остается на поле и наносит урон. Долгое нажатие на кнопку навыка призывает мотоцикл, который усиливает атаки всех персонажей и делает их более мощными и огненными. Оба усиления постоянно потребляют очки Ночного духа и завершаются, если те достигают нуля.

Ультимативная способность Мавуика не использует энергию, вместо этого она расходует Боевой дух. Чтобы повысить Боевой дух, союзники должны либо наносить урон врагам обычными атаками, либо расходовать Ночной дух. Применяя ультимативную способность, Мавуика прыгает и дрифтует на байке, наносит много урона и временно не тратит очки Ночного духа. Кроме того, он может усилить союзников.

В версии 5.3 игроков ожидает праздник Морских фонарей и 20 подарочных круток. Кроме того, игроки смогут получить бесплатный скин на Сян Лин и выбрать четырехзвездочного персонажа из Ли Юэ. Однако праздничный скин на Ху Тао будет доступен только для покупки.

Мавуик появится на баннере в первой половине версии 5.3, разделив его с Ситлали уже первого января 2025 года.