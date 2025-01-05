В обновлении 5.4 Genshin Impact появятся встречи с героями в открытом мире

Согласно информации от инсайдеров, команда разработчиков Genshin Impact из HoYoverse планирует добавить новое интерактивное событие в игру с обновлением версии 5.4. Предполагается, что игрокам предоставится возможность посещать некоторых персонажей в открытом мире и слушать их истории.

Событие под названием “Travelers’ Tales: Anthology Chapter” позволит пользователям взаимодействовать с девятью персонажами:

Юнь Цзинь;

Чжун Ли;

Диона;

Дилюк;

Сахароза;

Ноэлль;

Син Цю;

Сян Лин;

Эмбер.

На текущий момент неизвестно, будет ли это временное мероприятие или оно станет постоянным элементом игры с возможностью дальнейшего расширения списка участников.