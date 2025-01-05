В обновлении 5.4 Genshin Impact появятся встречи с героями в открытом мире

Согласно информации от инсайдеров, команда разработчиков Genshin Impact из HoYoverse планирует добавить новое интерактивное событие в игру с обновлением версии 5.4. Предполагается, что игрокам предоставится возможность посещать некоторых персонажей в открытом мире и слушать их истории.
Событие под названием “Travelers’ Tales: Anthology Chapter” позволит пользователям взаимодействовать с девятью персонажами:
- Юнь Цзинь;
- Чжун Ли;
- Диона;
- Дилюк;
- Сахароза;
- Ноэлль;
- Син Цю;
- Сян Лин;
- Эмбер.
На текущий момент неизвестно, будет ли это временное мероприятие или оно станет постоянным элементом игры с возможностью дальнейшего расширения списка участников.
Лучше бы оставили их на постоянку, это напрашивалось аж с релиза
Для бесплатной игры она очень даже хороша, если не лучшая. Красивая музыка, локации, персонажи, вполне себе нормальный лор. Не без минусов игра, но точно не помойка. И да, в нее комфортно и без доната играется.
китайский геншин, китайские смарты, китайский playground. Давай лучше заливай сюда китайские порноигры, слышал они чемпионат по наяриванию уже запустили
хочешь представлять российскую сборную в этом важном международном турнире?:)
Не забудь спортинвентарь :)
я не из вашей страны и никогда на ней не был даже проездом
но отпечаток на тебя Россия всё таки наложила, раз ты пишешь по-русски и сидишь на сайте с доменом .ru
вместо тысячи слов:
Желаю, чтобы ты успел обрести спокойствие и удовлетворённость своим бытием, добра тебе, чел!
а зачем тогда сидеть на сайтах где 99% комьюнити русские? или зачем читать новости про игры, которые тебе не интересны? тут новости пилят по всем играм, кто-то даже про такие дно игры пишет как варфейс или gran saga. Нравится ли это кому-то? ну кому-то да, но дело в чем, если тебе что-то не нравится в игре, зачем заходить читать о ней пост?