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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 743 оценки

В обновлении 5.4 Genshin Impact появятся встречи с героями в открытом мире

Simple Jack
Новости

Согласно информации от инсайдеров, команда разработчиков Genshin Impact из HoYoverse планирует добавить новое интерактивное событие в игру с обновлением версии 5.4. Предполагается, что игрокам предоставится возможность посещать некоторых персонажей в открытом мире и слушать их истории.

Событие под названием “Travelers’ Tales: Anthology Chapter” позволит пользователям взаимодействовать с девятью персонажами:

  • Юнь Цзинь;
  • Чжун Ли;
  • Диона;
  • Дилюк;
  • Сахароза;
  • Ноэлль;
  • Син Цю;
  • Сян Лин;
  • Эмбер.

На текущий момент неизвестно, будет ли это временное мероприятие или оно станет постоянным элементом игры с возможностью дальнейшего расширения списка участников.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
NatanieLzZ

Лучше бы оставили их на постоянку, это напрашивалось аж с релиза

3
Комментарий удален
OnlyWatch

Для бесплатной игры она очень даже хороша, если не лучшая. Красивая музыка, локации, персонажи, вполне себе нормальный лор. Не без минусов игра, но точно не помойка. И да, в нее комфортно и без доната играется.

0
novoegovnovoe

китайский геншин, китайские смарты, китайский playground. Давай лучше заливай сюда китайские порноигры, слышал они чемпионат по наяриванию уже запустили

-7
BewitchingBaron
слышал они чемпионат по наяриванию уже запустили

хочешь представлять российскую сборную в этом важном международном турнире?:)

Не забудь спортинвентарь :)

2
novoegovnovoe BewitchingBaron

я не из вашей страны и никогда на ней не был даже проездом

-8
BewitchingBaron novoegovnovoe

но отпечаток на тебя Россия всё таки наложила, раз ты пишешь по-русски и сидишь на сайте с доменом .ru

2
novoegovnovoe BewitchingBaron

вместо тысячи слов:

Желаю, чтобы ты успел обрести спокойствие и удовлетворённость своим бытием, добра тебе, чел!

0
Fanas1s novoegovnovoe

а зачем тогда сидеть на сайтах где 99% комьюнити русские? или зачем читать новости про игры, которые тебе не интересны? тут новости пилят по всем играм, кто-то даже про такие дно игры пишет как варфейс или gran saga. Нравится ли это кому-то? ну кому-то да, но дело в чем, если тебе что-то не нравится в игре, зачем заходить читать о ней пост?

-1