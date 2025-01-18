В США запретили продажу лутбоксов в Genshin Impact детям младше 16 лет

Cognosphere, издатель Genshin Impact, согласилась выплатить $20 млн для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии США в нарушении закона о защите детской конфиденциальности.

Ведомство обвинило компанию в недобросовестной рекламе лутбоксов для детей, которая скрывала реальные затраты, а также вводила в заблуждение всех игроков относительно вероятности получения предметов.

Вместе с этим Cognosphere объявила о введении запрета, согласно которому подростки младше 16 лет не смогут совершать в Genshin Impact внутриигровые покупки без согласия родителей.

Несмотря на то, что мы считаем многие обвинения ФТК неточными, мы согласились на это урегулирование, поскольку ценим доверие нашего сообщества и разделяем приверженность прозрачности для наших игроков

Кроме того, согласно требованиям Федеральной торговой комиссии США, авторы Genshin Impact будут обязаны предоставлять информацию о шансах получения предметов из лутбоксов и конвертационных курсах виртуальной валюты.