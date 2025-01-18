В США запретили продажу лутбоксов в Genshin Impact детям младше 16 лет

Cognosphere, издатель Genshin Impact, согласилась выплатить $20 млн для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии США в нарушении закона о защите детской конфиденциальности.
Ведомство обвинило компанию в недобросовестной рекламе лутбоксов для детей, которая скрывала реальные затраты, а также вводила в заблуждение всех игроков относительно вероятности получения предметов.
Вместе с этим Cognosphere объявила о введении запрета, согласно которому подростки младше 16 лет не смогут совершать в Genshin Impact внутриигровые покупки без согласия родителей.
Несмотря на то, что мы считаем многие обвинения ФТК неточными, мы согласились на это урегулирование, поскольку ценим доверие нашего сообщества и разделяем приверженность прозрачности для наших игроков
Кроме того, согласно требованиям Федеральной торговой комиссии США, авторы Genshin Impact будут обязаны предоставлять информацию о шансах получения предметов из лутбоксов и конвертационных курсах виртуальной валюты.
Там же нет лутбоксов. На какой то период дается возможность получить героя. Чтоб гарантированно получить героя, нужно 100 раз открыть что то там, но его можно получить раньше с каким то шансом. Лутбоксы в КС, где ты получаешь только кал бесконечно в надежде выбить что то годное. Но с другой стороны скины бы не стоили миллионы, если бы их можно было выбить после определенного открывания. Лично я в лутбоксах ничего плохого не вижу, если с них можно профит жирный получить. Лутбоксы на подобие Call of Duty осуждаю. Раз в месяц пару кейсов открыл на 1к, получил смачного в лицо и живешь дальше. Проблемы у тех, кто болен лудоманией и не может остановиться. Зато как приятно, когда ради рофла открываешь кейс и тебе оттуда выпадает M4A1 Посейдон немного поношенный. Продал его моментально за 20к, а сейчас он под 100к стоит. Зато как хорошо роллов поел.
Ну это же не фифа с рейтингом 3+ и не кс с самыми большими нелегальными казино в мире, а ужасная китайская игра.
Но вообще, лутбоксы - зло, просто боритесь с ними уж как-то одинаково.
Я так понимаю, что детишки не смогут получать новых персонажей либо по черному гриндить
Зато в фифе всё норм с лутбоксами, а ну да, это ж свои, это другое.