Ветер свободы: Варка в новом трейлере Genshin Impact

Авторы Genshin Impact представили свежий видеоролик, главным героем которого стал Варка. Легендарный рыцарь, чей образ ассоциируется с абсолютной свободой, готовится пополнить список игровых персонажей.

Создатели игры вновь поднимают философский вопрос о природе рыцарства: является ли статус набором строгих правил или же личным выбором каждого? Судя по динамичному трейлеру, Варка уверен, что настоящий рыцарь следует зову своей души, как ветер, не знающий преград.

Варка — это пятизвездочный боец с Анемо стихией, предпочитающий тяжёлое двуручное оружие. По лору игры он занимает пост Магистра Ордена Фавониус и носит титул Рыцаря Борея. Варка отправился в длительную экспедицию задолго до того, как Путешественник ступил на земли Мондштадта, забрав с собой лучших воинов.