Внезапная отмена прямой трансляции Genshin Impact

HoYoVerse объявили о переносе прямой трансляции, посвященной обновлению 4.2 Genshin Impact, сообщает Siliconera. При этом они не дали никаких комментариев и не указали альтернативную дату и время, оставив сообщество фанатов в недоумении.

Специальная программа 4.2 была запланирована на 27 октября 2023 года. В таких ежемесячных трансляциях обычно рассказывается о предстоящем контенте, выдаются промокоды на игровую валюту и приглашаются актеры озвучки. Выход обновления 4.2 ожидается в начале ноября 2023 года.