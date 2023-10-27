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Genshin Impact 28.09.2020
7.4 1 294 оценки

Внезапная отмена прямой трансляции Genshin Impact

Simple Jack
Новости

HoYoVerse объявили о переносе прямой трансляции, посвященной обновлению 4.2 Genshin Impact, сообщает Siliconera. При этом они не дали никаких комментариев и не указали альтернативную дату и время, оставив сообщество фанатов в недоумении.

Специальная программа 4.2 была запланирована на 27 октября 2023 года. В таких ежемесячных трансляциях обычно рассказывается о предстоящем контенте, выдаются промокоды на игровую валюту и приглашаются актеры озвучки. Выход обновления 4.2 ожидается в начале ноября 2023 года.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
korbanat

В Китае умер премьер министр, видимо местным не рекомендовали проводить увеселительные мероприятия. Там всё строго, докапаются ещё что радуетесь смерти великого и прикроют Михою.

5
Rava Style

постер прикольный

0
Lorenzo Lamas

Барбара)

-5
РикоЧико

Промики есть?

-5