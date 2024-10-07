Встречайте новых персонажей в Genshin Impact 5.2: Часка и Оророн

Версия 5.2 Genshin Impact представит двух новых играбельных персонажей, как сегодня объявила компания HoYoverse. Часка и Оророн дебютируют, добавляя соответственно Анемо и Электро к списку персонажей Натлан.

Часка уже появлялась в квестах Натлан, и мы знаем, что она Анемо-лучница. В регионе её называют "Миротворцем", так как она разрешает споры, особенно вблизи дома своей сестры Чуючу, чьи родители усыновили её. Занимательно, что предыстория Часки напоминает историю оригинального 4-звёздочного персонажа Рейзора: она была воспитана в дикой природ существами, называемыми Qucusaurs, в дикой природе.

Пока неизвестно, будут ли Часка и Оророн персонажами 5 или 4 звёзд, но, по всей видимости, Часка станет 5-звёздочным персонажем, ведь в квесте, у неё уже есть собственное 5-звёздочное оружие.

Что касается Оророна, то его пока что в основном можно видеть только в трейлерах. Судя по последнему тизеру квеста Архонта, он сыграет большую роль в Акте 3 и 4, которые выйдут в обновлении 5.1. В тизерном арте его описывают как "Тень Ночного Ветра", что отсылает к одному из шести племён Натлан, с Cозвездием "Вампирум Спектрум".