Выход Genshin Impact "Луна III" запланирован на 3 декабря: баннер Дурина, бафы персонажей и промо-коды с трансляции

HoYoverse представила крупное обновление Genshin Impact «Песня полой луны: Интерлюдия — Ноктюрн крайнего севера», которое выйдет 3 декабря. История Нод-Края продолжится на фоне подготовки к Ночи лунной молитвы — грандиозному празднику и последнему вечеру Субретки перед её путешествием на Луну. Игроков ждет масштабная сюжетная линия, новые события и появление нескольких долгожданных персонажей.

В обновлении дебютирует Дурин — новый Пиро-персонаж 5★, объединяющий сразу две боевые формы. Одна из его форм поддерживает команду, снижая сопротивление врагов и нанося урон по площади. Вторая — воплощение энергии Бездны, способная наносить мощные удары по одиночным целям и усиливать реакции Пар и Таяние.

К нему присоединится и новый Анемо-персонаж 4★ Ягода — стрелок, способный исцелять команду и поглощать элементы для нанесения урона. В первой части Молитвы появятся Дурин, Ягода и Венти, а во второй — Вареса и Шилонен.

Версия «Луна III» вводит новый масштабный контент — систему «Ведьмовских персонажей». Венти, Кли, Альбедо, Мона, Рэйзор, Фишль, Сахароза и сам Дурин смогут пройти «Уроки ведьм» от Алисы и получить уникальные пассивные эффекты, измененные созвездия и особые способности. А при наличии двух таких персонажей в группе активируется усиление «Ведьмовство: Тайный обряд». Например, Венти сможет пробудить скрытую силу: его обычные атаки превратятся в ураганные стрелы с шансом продлить действие Глаза бури. Полный список обновлений будет доступен в новом инструменте «Словарь маленькой ведьмы». Также игроки смогут бесплатно пригласить в отряд Рэйзора, Фишль или Сахарозу.

Главная сюжетная линия приведёт игроков в Нашгород, который готовится к Ночи лунной молитвы. На празднике можно будет посещать тематические киоски, создавать сувенирный альбом и взаимодействовать с жителями Нод-Края. Однако атмосферу торжества нарушит появление странных «фантомов» и визит Ведьминого шабаша. Алиса — мать Кли — и Николь Рейн предупреждают, что границы Тейвата становятся нестабильными. Игрокам предстоит вместе с Альбедо, Дурином и Странником выполнить новое задание Архонтов и получить ограниченную награду — 500 Камней Истока.

Игроков также ждёт возвращение зимнего фестиваля «Снежное путешествие Пылких Сердец» на Драконьем хребте с новыми мини-играми и наградами, включая эксклюзивное оружие «Струны дождя радужного змея» и Камни Истока. В Нод-Крае появятся дополнительные истории о Субретке, а «Эхо фантазии» получит обновлённый список наград — среди них Кли и Альбедо.

Обновление затронет и UGC-режим «Астральный предел». Создателям станет доступен «Центр ресурсов предела» для обмена материалами и работами, новый зимний главный зал, дополнительные награды, бесплатные попытки призыва, эмодзи и забавные взаимодействия.

Традиционные промокоды от разработчиков:

1203Kuunrukous— 100 камней истока и 10 волшебной руды усиления.

Dragon1203Durin — 100 камней истока и 5 опыта героя.

GOGOCraftspeople — 100 камней истока и 50 000 моры.

Активировать промо можно на официальном сайте, или в игре (Настройки -> Учётная запись). Срок действия кодов истекает 22 ноября в 07:00 (по МСК).