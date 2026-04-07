Вышел трейлер Линнеи из Genshin Impact: консультант Гильдии и её дневник

HoYoverse опубликовала новый ролик, посвящённый грядущему персонажу Genshin Impact — Линнее. Видео под названием «Точные ответы и жажда открытий» раскрывает характер героини через её повседневную работу и личные записи.

В центре сюжета — юная консультантка Гильдии искателей приключений, которая всегда готова помочь советом. Как сообщается в описании к трейлеру, найти её непросто, ведь девушка постоянно находится в пути в поисках новых открытий. Зрителям предлагают заглянуть в её дневник, где на каждой странице может оказаться как необычная находка, так и забавное происшествие.

Линнея — это новый пятизвёздочный лучник с элементом Гео. Она усиливает отряд через механику реакции «Лунный кристалл». Персонаж станет доступен в первой половине обновления 6.5 под названием «Луна VI. Песнь полой луны: Рондо — Предсказанная встреча». Релиз патча и появление героини в баннерах запланированы на 8 апреля 2026 года.