Вышел трейлер милой Кирары - нового персонажа Genshin Impact ©

Сегодня разработчик Genshin Impact компания HoYoverse выпустила новый трейлер нового персонажа, который скоро появится в игре.

Новый персонаж - Кирара, Некомата, которая работает курьером. Это четырехзвездочный персонаж элемента Дендро, и она фактически единственный новый персонаж, который будет представлен в цикле обновлений предстоящей версии 3.7, которая выйдет 24 мая.

Ее озвучивает Джулия Гу на английском языке и Саюми Судзуширо на японском. Вы можете знать ее как Кассандру Каппелли в Atelier Ryza, Кирию в The Magnificent Kotobuki и Акиру Оно в Hi Score Girl.

От зари до зари через горы и долины лапы Кирары без устали преодолевают путь. Придорожные пейзажи и улыбки клиентов - сокровища, которые дарит ей работа. Конечно, в пути встречаются мелкие неприятности... Но о них можно просто поточить когти.

Если вы не знакомы с игрой Genshin Impact, то в настоящее время она доступна для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS и Android, и на данный момент игра все еще находится на версии 3.6. Версия для Nintendo Switch была анонсирована уже давно, но компания HoYoverse ушла от ответа на этот вопрос и с тех пор ничего не говорила, хотя неоднократно подтверждала, что игра не отменена. Нам придется подождать и посмотреть, станет ли 2023 год наконец годом Genshin на консоли Nintendo.