Ягода выходит на сцену: авторы Genshin Impact представили нового героя

Разработчики Genshin Impact показали трейлер нового персонажа — Ягоды, которая появится с обновлением 6.2 уже 3 декабря. Это четырёхзвёздочный герой стихии Анемо, созданный главным образом для поддержки команды. Ягода способна лечить союзников вне боя и обеспечивать постепенное восстановление здоровья во время сражений, что делает её полезным выбором для стабильных и выносливых отрядов.
Помимо поддержки, Ягода может снижать сопротивление врагов, облегчая нанесение урона другими персонажами. Её боевой стиль выделяется необычными котошариками — милыми, но эффективными сферами, которые наносят урон противникам.
Вместе с ней в версии 6.2 дебютирует ещё один герой — пятизвёздочный пиро-персонаж Дурин, обещающий усилить огненные составы игроков.
Ого) Китайцы решили добавить в геншин генерального комиссара гос. Безопасности СССР, Ге́нриха Григо́рьевича Яго́ду?) // Александр Муравьев
типичная такая cherry))