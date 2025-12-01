Ягода выходит на сцену: авторы Genshin Impact представили нового героя

Разработчики Genshin Impact показали трейлер нового персонажа — Ягоды, которая появится с обновлением 6.2 уже 3 декабря. Это четырёхзвёздочный герой стихии Анемо, созданный главным образом для поддержки команды. Ягода способна лечить союзников вне боя и обеспечивать постепенное восстановление здоровья во время сражений, что делает её полезным выбором для стабильных и выносливых отрядов.

Помимо поддержки, Ягода может снижать сопротивление врагов, облегчая нанесение урона другими персонажами. Её боевой стиль выделяется необычными котошариками — милыми, но эффективными сферами, которые наносят урон противникам.

Вместе с ней в версии 6.2 дебютирует ещё один герой — пятизвёздочный пиро-персонаж Дурин, обещающий усилить огненные составы игроков.