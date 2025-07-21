Жара, пляж и роботы: летнее обновление 5.8 для Genshin Impact выходит 30 июля

HoYoverse готовит игроков к самому жаркому сезону года: 30 июля выходит версия 5.8 Genshin Impact с говорящим названием «Лето! Жара? Курорт!». Обновление подарит новый временный регион — курорт «Оазис отдыха» на берегах Натлана, возвращение знакомых героев, масштабные летние события и знакомство с первым персонажем из загадочного региона Нод-Край.

Главной локацией станет пробный курорт с песчаными пляжами, пенной водой и знойным ветром. Здесь путешественников встретят Беннет, Венти, Часка и Муалани, а также загадочные аши — милые спутники, наделяющие игроков особыми способностями: скольжение по воде, прыжки на высоту и окрашивание мира, что поможет решать головоломки. Однако курорт скрывает и тёмную тайну — древнее чудовище Бакунава, обитающее в Пепельном море.

Игроков ждут сезонные активности: испытания «Стрелки в урагане», музыкальные вечеринки, миссии с Каукау и Акемаем, раскраска предметов в роли аши. За участие можно получить 4★ оружие «Выкованное пламенем озарение» и новый костюм Беннета — «Пылающие приключения».

Отдельно стоит знакомство с Инеффой, первым персонажем из Нод-Края. Этот 5★ Электро-боец с древковым оружием может трансформировать реакцию «Заряжен» в «Лунный заряд», нанося дополнительный урон через грозовую тучу и помощницу-модуль Биргитту. Её история откроет пролог к новому региону — «Песнь полой луны».

В баннерах первой половины обновления появятся Инеффа и Ситлали, а во второй — Муалани и Часка. Также выйдет новый наряд Е Лань в фонтейнском стиле, связанный с её новым заданием в регионе Фонтейн.

Версия 5.8 также принесёт улучшения интерфейса: автоматическую настройку времени при отслеживании заданий, быстрый доступ к обучающим видео и обновлённое отображение редких материалов.

Жара начинается — Genshin Impact 5.8 выходит 30 июля на PlayStation, Xbox, ПК, Android и iOS.