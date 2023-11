Журналистка Шарлотта из Фонтейна в новом трейлере Genshin Impact

Разработчик Genshin Impact компания HoYoverse продемонстрировала первый взгляд на геймплей нового персонажа Шарлотты.

Шарлотта - четырехзвездочный с Крио-уроном, который станет доступен 8 ноября. Сегодня мы можем увидеть ее в действии, впервые взглянув на ее геймплей, пусть и в довольно кинематографичной манере.

Шарлотту озвучивает на английском языке Майя Аоки Таттл, а на японском - Азуми Ваки, сыгравшая Коноху в Loop8: Summer of Gods, Лапис Розенберг в The Legend of Heroes: Trails into Reverie, Олив в Astral Chain и Санаэ Катагири в The Idolmaster Cinderella Girls.

Перед объективом репортёра правда всегда важнее красоты. И если Господину Верите постоянно удаётся делать фотографии с совершенной композицией и светом, то это только благодаря таланту Шарлотты.

Возможно, в скором времени появится еще один трейлер, подробно демонстрирующий ее способности.

В настоящее время Genshin Impact доступна для PS5, PS4, PC, iOS и Android. Это бесплатная ролевая игра, так что вы можете ознакомиться с ней, не потратив ни копейки, но в ней есть много возможностей для микротранзакций.

На днях стало известно о выходе обновления 4.2, которое появится 8 ноября.