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Genshin Impact 28.09.2020
7.4 1 309 оценок

Журналистка Шарлотта из Фонтейна в новом трейлере Genshin Impact

butcher69
Новости

Разработчик Genshin Impact компания HoYoverse продемонстрировала первый взгляд на геймплей нового персонажа Шарлотты.

Шарлотта - четырехзвездочный с Крио-уроном, который станет доступен 8 ноября. Сегодня мы можем увидеть ее в действии, впервые взглянув на ее геймплей, пусть и в довольно кинематографичной манере.

Шарлотту озвучивает на английском языке Майя Аоки Таттл, а на японском - Азуми Ваки, сыгравшая Коноху в Loop8: Summer of Gods, Лапис Розенберг в The Legend of Heroes: Trails into Reverie, Олив в Astral Chain и Санаэ Катагири в The Idolmaster Cinderella Girls.

Перед объективом репортёра правда всегда важнее красоты. И если Господину Верите постоянно удаётся делать фотографии с совершенной композицией и светом, то это только благодаря таланту Шарлотты.

Возможно, в скором времени появится еще один трейлер, подробно демонстрирующий ее способности.

В настоящее время Genshin Impact доступна для PS5, PS4, PC, iOS и Android. Это бесплатная ролевая игра, так что вы можете ознакомиться с ней, не потратив ни копейки, но в ней есть много возможностей для микротранзакций.

На днях стало известно о выходе обновления 4.2, которое появится 8 ноября.

25
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Richard Simons

Игра для настоящих мужиков ❤

7
Lorenzo Lamas

обожаю эту игру еще играю в хонкай стар рейл

2
Richard Simons Lorenzo Lamas

обожаю тебя, один из моих любимых актеров прошлого ❤

1
USAROKSTARONE

что бы заглядывать под юбки в полёте))

1
Richard Simons USAROKSTARONE

не без этого)

0
Lorenzo Lamas Richard Simons

тоже все фильмы с Лоренцо смотрел ,тащился от них )

0
Solstice

Ну все, понеслась... ожидайте ее появления на известных "ресурсах"

1
Sigma214

надо было написать так "не успели разрабы представить нового перса по имени Шарлотта как тут же с ней нафигачили r34 контента"

-5
Soulless24

Геншинфаг, почему с бутылки слез?

-20
РикоЧико

Могу тебя пересадить.

10
Tiger Goose РикоЧико

Жёстко.

1
Soulless24 РикоЧико

О, вот и ты, фанат айфонов. Теперь ясно. Тебе нужна мобилка, чтобы донатить на крутки в гаче.
Идеальная дойная корова!

0
HomeWork

Genshin - это самый последний шлак и блевота!

-22
Janekste

Genshin Impact одна из лучших бесплатных одиночных игр на рынке. Мощный сюжет, прекрасный визуал, и никакого обязательного доната, Игра конфетка. Вот бы все бесплатные игры были построены по такому принципу.

3
Lorenzo Lamas Janekste

полностью с табой соглашусь сам больше года играю один раз всего боевой пропуск покупал и все вообще можно без доната играть

0
V3RB Janekste

Наивное дитя, верующее в "бесплатность" казино)

0
Wolfenstein

это типа новый жанр анимекалотрешокомедия с репортером и господином которому верите ?

-23