Журналистка Шарлотта из Фонтейна в новом трейлере Genshin Impact

Разработчик Genshin Impact компания HoYoverse продемонстрировала первый взгляд на геймплей нового персонажа Шарлотты.
Шарлотта - четырехзвездочный с Крио-уроном, который станет доступен 8 ноября. Сегодня мы можем увидеть ее в действии, впервые взглянув на ее геймплей, пусть и в довольно кинематографичной манере.
Шарлотту озвучивает на английском языке Майя Аоки Таттл, а на японском - Азуми Ваки, сыгравшая Коноху в Loop8: Summer of Gods, Лапис Розенберг в The Legend of Heroes: Trails into Reverie, Олив в Astral Chain и Санаэ Катагири в The Idolmaster Cinderella Girls.
Перед объективом репортёра правда всегда важнее красоты. И если Господину Верите постоянно удаётся делать фотографии с совершенной композицией и светом, то это только благодаря таланту Шарлотты.
Возможно, в скором времени появится еще один трейлер, подробно демонстрирующий ее способности.
В настоящее время Genshin Impact доступна для PS5, PS4, PC, iOS и Android. Это бесплатная ролевая игра, так что вы можете ознакомиться с ней, не потратив ни копейки, но в ней есть много возможностей для микротранзакций.
На днях стало известно о выходе обновления 4.2, которое появится 8 ноября.
Игра для настоящих мужиков ❤
обожаю эту игру еще играю в хонкай стар рейл
обожаю тебя, один из моих любимых актеров прошлого ❤
что бы заглядывать под юбки в полёте))
не без этого)
тоже все фильмы с Лоренцо смотрел ,тащился от них )
Ну все, понеслась... ожидайте ее появления на известных "ресурсах"
надо было написать так "не успели разрабы представить нового перса по имени Шарлотта как тут же с ней нафигачили r34 контента"
Геншинфаг, почему с бутылки слез?
Могу тебя пересадить.
Жёстко.
О, вот и ты, фанат айфонов. Теперь ясно. Тебе нужна мобилка, чтобы донатить на крутки в гаче.
Идеальная дойная корова!
Genshin - это самый последний шлак и блевота!
Genshin Impact одна из лучших бесплатных одиночных игр на рынке. Мощный сюжет, прекрасный визуал, и никакого обязательного доната, Игра конфетка. Вот бы все бесплатные игры были построены по такому принципу.
полностью с табой соглашусь сам больше года играю один раз всего боевой пропуск покупал и все вообще можно без доната играть
Наивное дитя, верующее в "бесплатность" казино)
это типа новый жанр анимекалотрешокомедия с репортером и господином которому верите ?