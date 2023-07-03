Знакомимся с новыми персонажами в специальном трейлере Genshin Impact ©

Сегодня стала доступна предварительная загрузка очередного крупного обновления для Genshin Impact 3.8 "Лето! Парк развлечений? Мираж!". Патч принесет в игру временную область для исследования, молитвы персонажей и новые события в игре. В честь его скорого запуска студия HoYoverse опубликовала специальный трейлер игры, который интригует разнообразными героями и намекает на будущие сюжетные повороты в общей истории мира Genshin Impact.

Новый ролик Genshin Impact знакомит нас с героями, которые станут основными участниками развивающегося сюжета игры. Новые персонажи, очевидно, смогут пополнить отряд игрока своими уникальными способностями и мощными навыками. Как ожидается, они будут выходить постепенно, по мере развития основного сюжета в будущих обновлениях игры.

Genshin Impact доступна бесплатно для игры на ПК, мобильных устройствах и консолях PlayStation. Уже 5 июля игра будет обновлена до версии 3.8, а через месяц выйдет еще более масштабный патч 4.0 с новой постоянной областью для исследования.