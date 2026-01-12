Geometry Dash неожиданно набрала больше 100 тысяч игроков в Steam спустя 12 лет после релиза

Казалось бы, чем может удивить игра, которой стукнуло уже двенадцать лет? Обычно такие "старички" либо тихо доживают свой век, либо существуют за счет крошечной группы самых преданных фанатов. Но культовый ритм-платформер Geometry Dash решил доказать обратное, внезапно продемонстрировав такой скачок популярности, которому позавидуют многие современные ААА-блокбастеры.

Без громких анонсов или маркетинговых кампаний Geometry Dash побила свой предыдущий рекорд онлайна в Steam. В минувшие выходные количество одновременно играющих пользователей превысило отметку в 100 000 человек.

Разработчик игры, RobTop Games, поделился радостной новостью в социальной сети X (ранее Twitter), опубликовав скриншот, где пиковый онлайн составил 103 840 игроков. Для сравнения, предыдущий рекорд в 88 346 пользователей был установлен еще в 2023 году после долгожданного обновления 2.2. Таким образом, спустя более чем десятилетие своего существования, проект наконец-то преодолел шестизначный рубеж активных игроков на ПК.

Причина такого внезапного всплеска активности остается загадкой для многих аналитиков. Игра не получала крупных контентных патчей с конца 2023 года, ограничиваясь лишь небольшими событийными уровнями (например, коллаборация с Stick War в конце ноября).

Вероятно, секрет успеха кроется в невероятно преданном сообществе, бесконечном потоке пользовательского контента и доступной цене — игра часто продается менее чем за 5 долларов, что делает её отличным выбором для любителей "пострадать" под динамичную музыку.