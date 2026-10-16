Geometry Dash получила обновление 2.209 - с сохранениями платформера и маркерами смертей

Geometry Dash получила обновление 2.209 для Steam, iOS и Android. Патч принёс множество новых функций как для игроков, так и для создателей уровней.

Среди главных нововведений — сохранение прогресса в платформерном режиме, настраиваемые привязки клавиш и кастомное управление платформером. Появились маркеры и отслеживание смертей, что упростит разбор сложных участков. Также добавлены звуки и паки для редактора, импорт и экспорт уровней, автосохранение и резервное копирование.

Для создателей уровней добавили имена групп по ID, улучшенный интерфейс редактора, обновлённый браузер звуковых эффектов и переключатель стартовой позиции. Игроки смогут перепроходить ежедневные, еженедельные и событийные уровни, а система подписок и друзей стала удобнее.

Кроме того, в игре появилась система внутриигровых уведомлений, эмоции, улучшенные сообщения и вкладка новостей. Переработаны настройки и навигация, а также исправлены ошибки и внесены мелкие правки.