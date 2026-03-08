Geometry Dash вновь установила рекорд по онлайну в Steam: 110 тысяч человек

Сегодня культовый ритм-платформер Geometry Dash собрал 110 000 одновременных игроков, превзойдя прошлый рекорд 2024 года в 88 000. Спустя годы после релиза игра снова переживает волну популярности и привлекает всё больше новых пользователей.

По данным Steam, пиковый онлайн достиг наивысшей отметки за всё время существования игры. Рост интереса связывают с активным сообществом, пользовательскими уровнями и постоянным притоком новых игроков, которые открывают проект для себя спустя годы после выхода.

Несмотря на возраст, Geometry Dash остаётся одной из самых живых ритм-игр на платформе. Сообщество регулярно создаёт тысячи новых уровней, а стримеры и спидраннеры продолжают подогревать интерес к игре.