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Geometry Dash 13.08.2013
Экшен, Аркада
8.7 1 664 оценки

RobTop показал трейлер обновления 2.209 для Geometry Dash

RedDay13 RedDay13

Разработчик Geometry Dash представил на своём YouTube-канале трейлер грядущего патча 2.209. В ролике создатель игры показал целый ряд нововведений:

Среди ключевых изменений — поддержка эмодзи в комментариях и полноценная внутриигровая переписка. Также был переработан интерфейс триггера Start Pos, добавлена возможность просматривать новости, появилась функция пользовательских назначений клавиш и система отслеживания прогресса.

Согласно тизеру, обновление выйдет в ближайшее время — точная дата пока не называется.

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