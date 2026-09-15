RobTop показал трейлер обновления 2.209 для Geometry Dash

Разработчик Geometry Dash представил на своём YouTube-канале трейлер грядущего патча 2.209. В ролике создатель игры показал целый ряд нововведений:

Среди ключевых изменений — поддержка эмодзи в комментариях и полноценная внутриигровая переписка. Также был переработан интерфейс триггера Start Pos, добавлена возможность просматривать новости, появилась функция пользовательских назначений клавиш и система отслеживания прогресса.

Согласно тизеру, обновление выйдет в ближайшее время — точная дата пока не называется.