Специальное коробочное издание приключенческой игры Gerda: A Flame in Winter появится в ноябре ©

Издатель Meridiem Games подтвердил, что 23 ноября 2023 г. на Nintendo Switch выйдет специальное коробочное издание Resistance Edition увлекательной повествовательной приключенческой ролевой игры Gerda: A Flame in Winter. Разработанная Bird Island и издаваемая DON’T NOD, Gerda: A Flame in Winter нарушает условности мира видеоигр, представляя уникальную и захватывающую историю Второй мировой войны о Герде, молодой медсестре, разрывающейся между своим сообществом и отчаянным стремлением спасти мужа.

Это специальное коробочное издание будет включать в себя специально разработанный конверт, две уникальные художественные открытки и эксклюзивную закладку.

Февраль 1945 года. Война почти окончена, но ваша битва вот-вот начнется. Вы играете за Герду Ларсен, молодую медсестру, которая разрывается между своим сообществом и отчаянным стремлением спасти своего мужа Андерса. Многие другие жизни будут зависеть от ваших решений.

Путешествие Герды будет включать в себя моральные дилеммы, трудные разговоры и неприятные ситуации. Это опасный мир, и вы должны помочь ей адаптироваться к нему своим выбором, который всегда имеет как краткосрочные, так и долгосрочные последствия.