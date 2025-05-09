GEX возвращается! Трилогия культового геккона выйдет 16 июня на всех платформах

Любимый многими геккон с ядовитым чувством юмора, липкими лапами и ударом хвостом возвращается! Gex Trilogy выходит в цифровом формате уже 16 июня для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК (Steam), сообщает издатель Limited Run Games. Это не просто переиздание: трилогия создаётся на базе Carbon Engine с техническими улучшениями и бонусами, сохранившими оригинальный дух, но при этом адаптированными к современным платформам.

Коллекция включает три культовые игры:

GEX — классический 2D-платформер, где наш герой попадает в абсурдное Медиа Измерение и должен уничтожить злобные телевизоры, чтобы выбраться.

GEX: Enter the Gecko — переход в полноценное 3D с уровнями-пародиями на фильмы и телешоу, массой движений, костюмов и фирменных колкостей.

GEX 3: Deep Cover Gecko — ещё больше юмора, безумия и гламура. Новые механики, агенты-шпионки, стрельба, переодевания и участие звезды "Спасателей Малибу" Марлис Андрады.

Остроумный геккон снова говорит голосом комика HBO Даны Гулда, подарившего герою сотни саркастических фраз и отсылок к поп-культуре. Общая подборка насчитывает более 1000 реплик, 125 уникальных движений и десятки запоминающихся костюмов.

С 9 мая по 6 июля в интернет-магазине Limited Run Games можно будет оформить предзаказ на физические издания трилогии. Доставка ожидается в 2025 году.