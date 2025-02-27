Коллекция переизданий GEX Trilogy выйдет этим летом

GEX Trilogy выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam этим летом, объявил издатель Limited Run Games.

GEX Trilogy включает в себя оригинальный 2D-платформер GEX и два 3D-сиквела: GEX: Enter the Gecko и GEX 3: Deep Cover Gecko. Эта коллекция на базе Carbon Engine включает в себя дополнения и многочисленные улучшения.

Новый трейлер GEX Trilogy демонстрирует игровой процесс и характеристики, такие как встроенная совместимость с широким экраном, доступная в GEX: Enter the Gecko и Gex 3.