Ghost Haunting отправит юную героиню в царство мёртвых ради спасения бабушки

Студия Three Headed Monkey Studios совместно с издателем Daedalic Entertainment представила Ghost Haunting — двухмерное point-and-click-приключение с пиксельной графикой, головоломками, призраками и необычными монстрами. Игра вдохновлена классическими квестами 1990-х годов и сочетает ретро-стилистику с современными удобствами.

Главной героиней станет восьмилетняя Гиги. Узнав, что её дедушка Джованни на самом деле легендарный охотник на призраков, девочка решает отправиться в мир мёртвых и вернуть любимую бабушку. В путешествии ей поможет необычный спутник — говорящий демон-тыква Барон Баттернат. История затронет темы взросления, смерти и семейных связей, но будет рассказана с юмором и без пугающих сцен.

Ghost Haunting выйдет в 2027 году на PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Таким образом, игра появится не только на PlayStation 5, как можно было предположить из первоначального анонса. Дата релиза пока не объявлена. На PC уже доступна бесплатная демоверсия в Steam.